Incidente sull’A1 Roma-Napoli, scontro tra un furgone e un mezzo pesante: un morto

Drammatico incidente sull’A1: a scontrarsi un furgone ed un mezzo pesante, che trasportava materiale esplosivo.

Si è registrata una vittima nel terribile incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri sull’A1.

Incidente sull’A1

Un drammatico incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri sull’autostrada A1 Milano Napoli. Come riferisce anche Rainews, dopo il terribile impatto, la Polizia stradale ha temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la diramazione di Roma Nord e Guidonia Montecelio in direzione di Napoli.

A scontrarsi un mezzo pesante ed un furgone che sembra trasportasse sostanze esplodenti (Tritamon-A-) per uso cava.

Nell’impatto, avvenuto al km 538 una persona è morta. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Il traffico lungo il tratto interessato è rimasto fermo per diverse ore, per consentire i rilievi del caso. L’incidente è avenuto nel trattto tra il bivio con la diramazione di Roma Nord e Guidonia Montecelio in direzione di Napoli,

Incidente in Valcamonica

Nella notte appena trascorsa, un altro terribile incidente si è verificato sulla statale 42, nel tratto in collegamento tra Darfo Boario Terme ed Esine nel Bresiciano.

Due ragazze giovanissime, di 19 e 20 anni, sono morte sul colpo mentre altre cinque persone, tutte di età compresa tra i 30 e i 40 anni, sono rimaste ferite. Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e polizia stradale.

Le due vittime viaggiavano su una Opel Corsa in direzione Sud: la loro auto ha impattato contro un’Audi che andava nella direzione opposta, a bordo della quale c’erano cinque persone.