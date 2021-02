Incidente in A1, una persona morta investita da un mezzo pesante sulla piazzola di sosta

Il dramma è avvenuto questa mattina, poco prima delle 7, nel tratto tra Villa Literno e Acerra Afragola, provincia di Napoli.

Per la vittima non c’è stato nulla da fare, nonostante gli immediati soccorsi. Il tratto dell’autostrada è rimasto chiuso per circa un’ora, per consentire i rilievi.

Incidente in A1: persona investita e uccisa da un mezzo pesante

Ennesimo incidente mortale in autostrada. Questa mattina, infatti, poco prima delle 7, una persona è stata investita da un mezzo pesante mentre si trovava su una piazzola di sosta, in autostrada.

Il conducente del camion non si sarebbe accorto della presenza della vittima sul tratto laterale dell’A1 e l’avrebbe presa in pieno, uccidendola sul colpo.

Nonostante gli immediati soccorsi, per il paziente – di cui non si conoscono ancora le generalità – non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo, per le gravi ferite riportate nell’impatto.

Come riferisce anche La Repubblica, l’incidente è avvenuto sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto campano tra Villa Literno e Acerra Afragola, in direzione di Napoli.

A lanciare l’allarme sarebbe stato lo stesso conducente del mezzo, che ha allertato i soccorsi.

Il tratto autostradale interessato dall’incidente è rimasto chiuso per circa un’ora, per consentire le operazioni di soccorso.

Dopo i rilievi, il tratto dell’A1 è stato riaperto.

Notizia in aggiornamento.