Incidente in A1, morta una donna di 37 anni: la sua auto ha tamponato un camion

Gravissimo incidente nella notte in A1: un’auto ha tamponato un camion nel tratto Appenninico. Per la donna alla guida della vettura non c’è stato nulla da fare.

Incidente in A1 poco dopo la mezzanotte di ieri: morta una donna di Jesolo.

Terribile incidente nella notte in A1, nel tratto Appenninico. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto avrebbe tamponato un camion.

Come evidenzia anche Fanpage, il sinistro è avvenuto poco dopo le 4 della notte scorsa. Il tratto interessato è quello tra Firenzuola ed Aglio, in direzione sud.

Nel tragico impatto sono rimasti coinvolti una vettura ed un mezzo pesante. La donna che ha perso la vita è una 37enne di Jesolo, in provincia di Venezia.

Le generalità della vittima non sono ancora state rese note. Sul luogo dell’incidente sono intervenute forze dell’ordine e Vigili del Fuoco per accertare la modalità e le eventuali responsabilità.

Lo scorso 10 marzo un altro incidente mortale si verificò sulla Direttissima, tra Lanzo e Cafasse. Nell’impatto rimasero coinvolte tre auto e per una 58enne di Torino non ci fu più nulla da fare. Altre due persone rimasero ferite, anche se non in maniera grave. L’auto della vittima finì in una scarpata e la conducente morì sul colpo.

Notizia in aggiornamento.