Incidente sull’A1, auto si ribalta e prende fuoco: morto il conducente

Drammatico incidente sull’A1 questa mattina all’alba: un’auto si è ribaltata ed ha preso fuoco. Niente da fare per il conducente della vettura.

Incidente mortale sull’autostrada A1, in direzione Bologna. Cosa è accaduto?

Incidente mortale sull’Autostrada Milano-Napoli

Drammatico incidente questa mattina all’alba sull’autostrada A1, in direzione Bologna.

Come riferisce anche Fanpage, l’auto che è andata a fuoco stava percorrendo la Milano-Napoli. All’altezza del chilometro 291, nel tratto tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta, la vettura si è ribaltata.

In un attimo le fiamme hanno avvolto l’abitacolo e per la persona alla guida dell’auto non c’è stato nulla da fare. L’auto è diventata una vera e propria trappola mortale.

Ad allertare i vigili del fuoco sono stati gli altri automobilisti in transito sull’autostrada al momento del drammatico incidente. Non si conosce ancora l’identità della vittima. Pare che nell’imaptto non siano rimasti coinvolti altri veicoli.

Giunti sul posto con un’autobotte, i caschi rossi hanno domato l’incendio, ma per l’autista della vettura non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Non si registrano particolari disagi alla viabilità sul tratto tra Firenza Scandicci e Firenze Impruneta. Al termine degli accertamenti da parte delle forze dell’ordine, la carcassa dell’auto incidentata è stata rimossa dall’autostrada e la salma della vittima trasferita in obitorio, in attesa dell’identificazione.

Incidente a Domodossola: morto un ragazzo di 19 anni

Lo scorso 5 marzo un incidente simile era avvenuto a Domodossola. Un ragazzo di 19 anni, a bordo di una Mercedes, morì tra le fiamme della sua auto.

La vettura finì fuori strada, per poi terminare la sua corsa contro una recinzione. La vittima, Matteo Parianotti, morì sul colpo.

Gli altri due ragazzi, tra cui l’autista della Mercedes e il ragazzo seduto accanto a lui, rimasero praticamente illesi. L’autista risultò positivo all’alcoltest.