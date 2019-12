Grave incidente a Siracusa, morti due giovani ragazzi: l’auto schiantata contro un pilone

Grave incidente a Siracusa nella notte, dove due giovani ragazzi hanno perso la vita dopo che l’auto si è schiantata contro un pilone

Incidente a Siracusa dove due ragazzi hanno perso la vita dopo che la loro auto si è schiantata contro un pilone. Ecco cosa è accaduto.

Auto si schianta contro il pilone

L’incidente drammatico è accaduto sul lungomare Vittorini nel cuore del centro storico di Ortigia. Secondo una prima ricostruzione dei media locali sembra che i quattro giovani stessero tornando da una serata in compagnia e ad un certo punto il conducente ha perso il controllo dell’auto.

La Ford Fiesta è andata contro uno dei piloni posti per sorreggere gli archi del Belvedere San Giacomo. In macchina c’erano quattro giovani ragazzi con una età compresa dai 17 ai 22 anni.

Immediati i soccorsi e l’arrivo dei Vigili del Fuoco che hanno dovuto estrarre uno dei quattro giovani dalla lamiere.

Il decesso di due giovani ragazzi

Dopo che uno dei quattro è stato estratto dalle macerie, le ambulanze hanno portato loro in Ospedale e i medici hanno fatto il possibile per questi ragazzi. Due poco dopo sono deceduti, mentre gli altri sono in gravi condizioni e stanno lottando insieme ai medici.

I due ragazzi che hanno perso la vita si chiamavano Loris Fazzina e Benedetto De Maria. Le prime indiscrezioni riportano che Benedetto sarebbe morto sul colpo mentre Loris ha riportato la rottura della vena aorta insieme ad altre lesioni – deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Nelle prossime ore si avrà un quadro più preciso di quanto accaduto ai ragazzi e delle condizioni dei due sopravvissuti allo schianto.