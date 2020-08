Incidente a Senigallia, auto contro camion: morto un bambino di sei anni

Nel drammatico impatto ha perso la vita un bambino di 6 anni. Il piccolo era in auto con il padre, che è andato a schiantarsi contro un camion fermo a bordo strada.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine. Per il bambino non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

Incidente a Senigallia: morto un bambino di 6 anni

Un drammatico impatto quello avvenuto questa mattina a Senigallia. Come riferisce Anconatoday, un’auto con a bordo un bambino di 6 anni ed il papà si è schiantata contro un camion posteggiato in strada.

Per il piccolo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. L’auto su cui viaggiava è finita contro un camion utilizzato per la raccolta dei rifiuti.

L’impatto è avvenuto sul lato passeggero, proprio dove si trovava il bambino.

Indagini in corso

Sulla dinamica del drammatico impatto indagano ora le forze dell’ordine, che stanno cercando di appurare le responsabilità, anche se non sembrano essere rimasti coinvolti altri veicoli nel sinistro.

Sul posto sono giunti gli operatori del 118 con l’ambulanza e l’elisoccorso, ma per il bambino ogni intervento si è rivelato inutile. Il padre è rimasto ferito in maniera lieve.

Sul luogo della tragedia sono immediatamente anche i familiari dell’uomo. La strada è rimasta chiusa per diversi minuti, per consentire i soccorsi prima ed i rilievi poi.

La salma del piccolo si trova ora all’obitorio di Senigallia. È plausibile che nelle prossime ore venga disposto l’esame autoptico.