L’incidente è avvenuto nella zona del centro commerciale “Il Faro” a Giacciano con Baruchella, provincia di Rovigo.

La mamma del piccolo è invece ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale del capoluogo veneto.

Incidente a Rovigo

Drammatico incidente quello avvenuto questo pomeriggio a Rovigo, nei pressi del centro commerciale “Il Faro” a Giacciano con Baruchella.

Un bambino di appena 5 anni è deceduto nel drammatico schianto, mentre la mamma è tuttora ricoverata in gravissime condizioni.

Come riferisce anche Fanpage, due auto si sarebbero scontrate: da una parte quella occupata dal bambino e dalla mamma, una Matiz, dall’altra un’audi A6, guidata un’altra persona, rimasta ferita in maniera non grave. Non è chiaro come mai si siano scontrate le due auto, né quale delle due abbia invaso la corsia opposta.

Inutili i tentativi di salvare il bambino

Gli operatori sanitari giunti sul luogo dell’incidente hanno tentato di salvare il bambino, ma nulla è stato possibile fare per salvarlo. La madre, liberata dalle lamiere dell’auto, è stata intubata e trasferita all’ospedale del capoluogo.

L’altro conducente è stato soccorso, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Intanto proseguono i rilievi per accertare le responsabilità dell’incidente. Di certo la viabilità è stata resa più difficile dalla pioggia che ha colpito la regione e che potrebbe aver reso particolarmente scivoloso l’asfalto.