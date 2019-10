Incidente a Palermo, morti due giovani

L’incidente stradale è avvenuto questa notte a Palermo, sulla strada provinciale 38. Quattro le persone coinvolte: due morti, un ferito grave ed il guidatore accusato di omicidio.

Lo scontro è avvenuto nella notte di sabato, a tutta velocità, contro un albero.

La dinamica dell’incidente stradale avvenuto a Palermo

Dopo una serata in centro a Palermo, quattro giovani, alle prime luci del mattino stavano ritornando a casa. La Bmw 2000, attorno alle 4 di domenica mattina, si è scontrata contro un albero dopo aver trascinato un ulivo ed altri arbusti. L’autovettura ha poi preso fuoco. La scena si è consumata a Belmonte Mezzagno, nel palermitano. Immediati i soccorsi che si sono trovati davanti quatto ragazzi tra i 14 e i 20 anni.

Si indaga per omicidio

Un’auto di quella cilindrata, non sarebbe potuta essere condotta da un ventenne neopatentato. Ecco perché i carabinieri di Misilmeri stanno piantonando il guidatore in ospedale, il Policlinico di Palermo. Lo stesso dove sono morti i due giovani di 16 e 17 anni e dove è ancora ricoverato in condizioni critiche il quarto occupante dell’autovettura. Fabio Musso, il responsabile dell’incidente, è risultato positivo all’alcol test ed aveva fatto uso di cannabis. Egli dovrà rispondere dell’omicidio di Giorgio Casella e Kevin La Ciura. Il quattordicenne in gravi condizioni, ha 30 giorni di prognosi per le multiple fratture riportate.