Incidente a Foggia, scontro tra due auto: morti due giovani

L’impatto mortale è avvenuto questa mattina, poco prima delle 8, tra la Statale 16 e via Trinitapoli.

I conducenti delle due vetture sarebbero deceduti sul colpo. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente.

Incidente a Foggia: morte due persone

Drammatico incidente questa mattina a Foggia, tra la Statale 16 e via Trinitapoli. Come riferisce anche Foggiatoday, è di due vittime il bilancio del drammatico impatto, avvenuto in zona Asi, nel capoluogo pugliese. Si tratterebbe di due giovani di 27 e 33 anni.

Poco prima delle 8 di questa mattina, lungo la grande arteria che taglia la zona industriale, si è verificato un violento scontro frontale tra due auto.

Un impatto violentissimo, costato la vita ai conducenti delle due vetture. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti in transito nella zona, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono immediatamente giunti anche i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per liberare le vittime dalle lamiere delle auto.

Notizia in aggiornamento.