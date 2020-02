Incidente a Bergamo, bimba di 10 anni travolta da un Suv: è in gravi condizioni

L’ha travolta un suv mentre attraversava la strada: è in gravi condizioni la piccola di 10 anni vittima di un incidente a Bergamo.

Incidente a Bergamo questa mattina: una bambina è stata travolta da un suv mentre attraversava la strada. Le condizioni della piccola.

Incidente a Bergamo

Stava attraversando la strada quando un’auto l’ha travolta. È una piccola di 10 anni la giovanissima coinvolta in un incidente a Bergamo.

Come riporta anche Fanpage, pare che la bambina si trovasse da sola al momento del tragico impatto. L’incidente è avvenuto in località Sotto il Monte, in provincia di Bergamo.

La bambina è stata presa in pieno da un Suv mentre attraversava la strada. Sul posto, allertati dei passanti, sono giunti ambulanza e forze dell’ordine.

Vista la gravità delle sue condizioni si è deciso per il trasferimento in eliambulanza all’ospedale Giovanni XXIII del capoluogo lombardo.

Le condizioni della piccola

Le condizioni della piccola sembrebbero piuttosto gravi, nonostante non abbia mai perso conoscenza, almeno fino al trasferimento in ospedale.

Dopo le prime cure prestate sul posto dai sanitari del 118, sembra che la situazione si sia leggermente aggravata. Intanto si attende il bollettino medico nelle prossime ore per conoscere l’evolversi del quadro clinico.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per accertare le responsabilità dell’autista e capire se l’incidente sia stato provocato o meno dall’alta velocità.

Quello di Bergamo è il secondo grave incidente avvenuto oggi. Il primo, dai risvolti ben più drammatici, si è registrato questa mattina a Novara. Un bimbo di 10 anni è stato travolto ed ucciso da un motociclista, mentre si trovava in sella alla sua bici.

Il piccolo è morto poco dopo il suo arrivo all’ospedale di Novara. Nelle prime ore del pomeriggio, la Polizia ha fermato il pirata della strada, che potrebbe ora rischiare un’accusa di omicidio stradale ed omissione di soccorso.