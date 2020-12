Incendio in un residence a Rimini: morta una donna di 37 anni

Il rogo sarebbe divampato nella notte. La vittima è rimasta intrappolata tra le fiamme e per lei non c’è stato nulla da fare.

La polizia sta indagando sulle cause dell’incendio.

Rogo in un residence a Rimini: una vittima

Era poco dopo l’una della notte scorsa, quando un vasto incendio è divampato in un residence di Rimini, “Il Capidoglio”, a San Giuliano.

Nel rogo, che sarebbe partito dal secondo piano della struttura, ha perso la vita una donna di 37 anni.

La vittima viveva da sola nell’appartamento della struttura andata in fiamme. Quando i soccorsi sono arrivati, per lei non c’era ormai più nulla da fare.

La donna aveva cercato di fuggire dalle fiamme, rifugiandosi nel bagno, dove però deve aver perso i sensi. La vittima lavorava alla scuola elementare Decio Raggi.

Disposto l’esame autoptico: due persone intossicate

Come riferisce anche l’Ansa, sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti di polizia, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Interdetti il secondo ed il terzo piano, per controllare la stabilità della struttura.

Due persone sarebbero rimaste intossicate.

Sul corpo della vittima è stato disposto l’esame autoptico, per accertare le reali cause del decesso.