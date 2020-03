Incendio a Prato, disabile muore tra le fiamme: 11 intossicati

Tragico incendio nella notte a Prato, dove un appartamento è andato completamente in fiamme. Un disabile è morto, altre 11 persone sono rimaste intossicate.

Incendio a Prato: disabile non riesce ad alzarsi dal letto e muore tra le fiamme.

Incendio a Prato: in fiamme un appartamento

Tragedia nella notte a Iolo, in provincia di Prato. In una palazzina del centro si è sviluppato un vasto incendio, che in un attimo ha avvolto l’intero stabile.

Come riporta anche Fanpage, le fiamme sarebbero partite da un appartamento sito al primo piano. In breve tempo, poi, si sono propagate in tutto il condominio. Nell’appartamento da cui è partito l’incendio viveva un uomo disabile di 69 anni, insieme alla sorella e al cognato.

Antonio Cecchi, questo il nome della vittima, non è riuscito ad alzarsi dal letto ed è morto tra le fiamme. I due familiari che erano con lui sono riusciti a mettersi in salvo.

Intossicate 11 persone

Sul posto sono accorsi Carabinieri e Vigili del Fuoco. Sembra che a provocare il violento incendio a Prato sia stato un corto circuito che non ha lasciato scampo al 69enne. L’uomo è rimasto bloccato nel letto, dal quale non è riuscito ad alzarsi, essendo impossibilitato a camminare.

I pompieri hanno utilizzato l’autoscala per mettere in salvo gli altri condomini dello stabile andato in fiamme. Almeno 11 le persone intossicate dal fumo, ma nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

L’intera palazzina è stata evacuata perché dichiarata inagibile. Almeno una ventina le persone evacuate. Nell’appartamento in cui è deceduto Antonio Cecchi è stato ritrovato anche il cadavere di un cagnolino.

Le persone rimaste senza casa sono state affidate momentaneamente ai servizi sociali del Comune. L‘appartamento della vittima è stato sequestrato per consentire i dovuti sopralluoghi ed accertare le reali cause dell’incendio che ha distrutto la palazzina.