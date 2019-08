Un incendio all’Ospedale di Bergamo è divampato improvvisamente causando la morte di una ragazza. Vediamo insieme tutti i dettagli

Tragedia all’Ospedale di Bergamo per un incendio che si è propagato in pochissimi secondi segnando una vittima.

L’incendio al Papa Giovanni XXIII

Sono partite improvvisamente le fiamme al reparto psichiatrico della struttura e si è propagato in pochissimi secondi. Una ragazza che si trovava all’interno di quella stanza è deceduta per via del fumo e delle fiamme ma non sono ancora certe le motivazioni dell’incendio stesso come si evince da Ansa.

Sul posto immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco e del personale per le emergenze Areu.

Una vittima e lo sconforto del personale medico

L’incendio è stato domato e spento a mezzogiorno e ora i tecnici sono a lavoro per capire quali possano essere le cause di questo terribile episodio, dove una ragazza ha perso la vita.

Al momento non risultano esserci altri feriti e la struttura non è compromessa, tanto da poter continuare il lavoro tranquillamente. Immediata la reazione dello staff medico che ha fatto evacuare 67 pazienti del reparto stesso e di quelli vicini, non riuscendo però a mettere in salvo la ragazza rimasta intrappolata nella sua camera:

“la direzione e tutto il personale sono profondamente scossi per l’accaduto”

Evidenziando di essere collaborativi con gli inquirenti che hanno aperto una indagine interna, che determinerà le cause del propagarsi delle fiamme.

Nelle prossime ore i tecnici saranno in grado di evidenziare i dettagli di questa brutta vicenda.