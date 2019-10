Incendio Los Angeles, 100 mila persone evacuate e un morto: “Abbandonate subito le zone a rischio”

L’incendio a Los Angeles sta mettendo la California in ginocchio, registrando già un morto. Ma i danni stanno salendo vertiginosamente

L’incendio a Los Angeles è inarrestabile e molte zone della California sono state colpite. Ecco gli aggiornamenti

Incendio in varie zone della California

La California è nuovamente in ginocchio per le fiamme che stanno devastando tutto quello che trovano lungo la strada. 23mila le case coinvolte e 100 mila le persone evacuate nella zona nord della città degli angeli.

Saddleridge – il nome dato a questo incendio – è partito alle ore 21 di giovedì alimentato dal vento secco forte e andato avanti per tutta la giornata di ieri. I media locali affermano che la causa potrebbe derivare da un camion che ha riversato della spazzatura in fiamme – direttamente nella vegetazione – abbandonandola così come era.

Ci sarebbe già un morto, deceduto per infarto – mentre a Porter Ranch 25 case sarebbero già andate distrutte.

Gli appelli e la situazione

Michael Moore è il capo della Polizia della città degli angeli e lancia continuamente degli appelli al fine che le persone vadano via dalle proprie abitazioni, in zone considerate a rischio

“lasciare la zona significa lasciare la zona. ho visto persone che cercavano di combattere le fiamme con le pompe da giardino”

Evidenziando che non solo hanno messo in pericolo loro stessi, ma anche i soccorritori che sono dovuti intervenire per salvarli lasciando perdere il grande lavoro che stanno effettuando per spegnere il fuoco.

Non solo la città degli angeli, perché anche Santa Clarita è stata raggiunta ed è allerta massima. Un fronte vasto 16 chilometri che ha già devastato vegetazione, case lasciando le città senza energia elettrica.

Le previsioni meteo per le prossime ore non aiutano, visto il vento forte che soffierà nuovamente e potrebbe compromettere le operazioni dei Vigili del Fuoco. I venti di Santa Ana raggiungono sino a 90 chilometri all’ora e oltre.