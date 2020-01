Incendio in appartamento a Fermo: morta bambina di sette anni

Una bambina di sette anni è morta a seguito dell’incendio in appartamento a Fermo. Ecco cosa è accaduto a questa famiglia

L’incendio in appartamento ha portato alla morte di una bambina di sette anni a Fermo. Salvi gli altri componenti della famiglia.

Aggiornamento ore 10.00

L’allarme è scattato alle 3 di questa notte e sul posto si sono recate due autopompe, una campagnola e un’autoscala.

Sul posto è arrivato anche il Magistrato: le indagini sono in corso.

Bimba morta a Fermo

Aveva solo sette anni la piccola che è morta a Servigliano – Fermo – a seguito di un violento incendio che si è propagato all’interno della sua abitazione.

È stata la mamma ad accorgersi del cattivo odore in casa ed è riuscita a portare la bambina più piccola in salvo: quando ha cercato di rientrare in casa per salvare la sua primogenita ha dovuto fare un passo indietro. Le fiamme le hanno impedito di raggiungerla.

Secondo una prima ricostruzione i Vigili del Fuoco sono riusciti a trovare la piccola, ma purtroppo per lei non c’era più nulla da fare.

La mamma e la sorellina si trovano adesso in ospedale e non sono in pericolo di vita.

Si attendono da parte dei Vigili del Fuoco i dettagli su cosa possa aver scatenato tale tragedia.

