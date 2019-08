Incendio Gran Canaria, 5mila persone evacuate e “fiamme indomabili”: grande paura tra residenti e turisti

L’incendio in Gran Canaria è indomabile e tutta la terra sta bruciando, mentre 5mila persone sono state fatte evacuare velocemente. Ecco gli aggiornamenti

Un vero e proprio incubo l’incendio in Gran Canaria che si aggiunge ad altri che stanno devastando tutto il Pianeta tra animali morti e vegetazione andata in fumo.

Fiamme indomabili e 5mila persone evacuate

Una situazione che si sta portando avanti in maniera illogica e le fiamme stanno divorando tutta la vegetazione intorno all’isola. 5 mila sono le persone totali evacuate sino a questo momento, con fiamme divampate sulla parte di Vallesco e che si sono diramate in due direzioni differenti.

3.400 ettari di vegetazione sono andati persi e sono 600 le persone impegnate – tra Vigili del Fuoco, volontari e militari – nello domare o spegnere questo inferno che sta avvogendo tutto il territorio.

A loro si aggiungono anche nove elicotteri e due aerei che cercano di dare supporto aereo su tutta la zona.

Le ipotesi delle autorità locali

Le autorità locali hanno ipotizzato che le fiamme non tenderanno a diminuire ed è probabile che già nelle prossime ore si estendano per il resto del territorio, con una temperatura che ha già superato i 40° C accompagnando il tutto da forti raffiche di vento e secchezza (umidità pari allo zero).

Il Presidente della regione ha parlato di un danno ingente ambientale:

“stiamo affrontando una situazione complessa, la sicurezza delle persone è ora la priorità”

Turisti e residenti ora sono stati messi al riparo ma le prossime ore saranno determinanti per una serie di fattori, come temperature e venti contrari che non accennano a scemare.