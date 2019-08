Incendio Faenza, capannone Lotras distrutto: “Difficile domare le fiamme, non uscite di casa”

L’incendio di Faenza è devastante e le fiamme del capannone Lotras sono indomabili. Ora il Sindaco fa un triste bilancio

L‘incendio di Faenza sta facendo preoccupare tutta la cittadina, per la colonna di fumo nero e quelle fiamme che i Vigili del Fuoco hanno difficoltà a domare.

In fiamme il capannone della Lotras

Ci troviamo alle porte di Faenza dove, all’alba di ieri uno dei capannoni industriali più grandi – Lotras – è andato in fiamme facendo scoppiare un maxi incendio.

Una colonna di fumo nero ha invaso la cittadina e i Vigili del Fuoco sono rimasti a lavoro tutto il giorno – e gran parte della notte – per domare le fiamme. I componenti al suo interno bruciano continuamente e il divieto di uscire e tenere le finestre aperte è arrivato immediatamente dagli uffici del Comune.

Quello che hanno cercato di fare i Pompieri è di domare le fiamme, anche con un’onda d’urto d’acqua se fosse stato necessario vista la pericolosità della vicenda stessa e l’estenzione:

“impossibile entrare all’interno, per via del collasso della struttura e del materiale stoccato che sta bruciando”

Numerosi i Vigili del Fuoco accorsi anche da Forlì – aeroporto – e altre zone della Romagna, così da avere più forza possibile.

Le parole del Sindaco Malpezzi

Il Sindaco Malpezzi ha vietato tutti di uscire di casa e aprire le finestre, facendo anche molta attenzione nei prossimi giorni nel consumo di frutta e ortaggi provenienti da orti biologici della zona.

Non solo, pensa alle persone di questo Capannone e di come la loro vita in un attimo sia andata distrutta dopo tantissimi anni di sacrifici. Lunedì 12 agosto si avranno gli esiti delle analisi per sapere se ci fosse o meno la presenza di diossine e metalli.