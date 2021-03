Casa in fiamme a Campo dei Fiori, si getta dalla finestra per sfuggire al fuoco: morta sul colpo

Casa in fiamme a Campo dei Fiori, si getta dalla finestra per...

Il marito della vittima, 67 anni, è stato trasferito al pronto soccorso del Policlinico Umberto I.

L’intero stabile è stato evacuato in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco.

Incendio in un appartamento a Campo dei Fiori

È avvenuto tutto in pochi istanti. Nel suo appartamento è scoppiato un incendio e lei, in preda al panico, si è lanciata dalla finestra di casa, per tentare di sfuggire alle fiamme.

Un salto nel vuoto che però le è costato la vita. È morta così una donna di 66 anni, residente in un appartamento a Campo dei Fiori, Roma.

La vittima era in casa con il marito, quando – per cause ancora in corso di accertamento – è divampato un incendio.

La 66enne, come riferisce anche l’Ansa, si è lanciata dalla finestra, senza attendere le squadre di soccorso, che sono giunte dopo pochi minuti.

Il marito della vittima, di un anno più grande, è stato soccorso e ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma.

Le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi.

Sul posto sono giunte diverse squadre di Polizia e Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad evacuare l’intero stabile in attesa di mettere in sicurezza l’appartamento.

Notizia in aggiornamento.