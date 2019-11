Incendio A1 a Bologna, tir va a fuoco in un’area di servizio:...

Incendio sulla A1 a Bologna: esploso un tir, travolti dalle fiamme due vigili del fuoco. Ecco la situazione aggiornata

Tir in fiamme a Bologna, sull’autostrada A1. Feriti due pompieri: ecco le loro condizioni.

Tir prende fuoco sulla A1

Paura la notte scorsa sull’autostrada A1, nell’area di servizio Cantagallo, in provincia di Bologna. Erano le 2:30 circa, quando un camion ha preso fuoco mentre si trovava nell’area di sosta.

Ad accorgersi delle fiamme sul mezzo, lo stesso autista del camion che, temendo un’esplosione, ha immediatamente allertato i vigili del fuoco. Alle 2:10 è giunta la chiamata al 115. Giunti sul posto dalla sede di Bologna e dal distaccamento di Monzuno, i pompieri hanno tentato di spegnere le fiamme, ma ci sarebbe stata una violenta esplosione che avrebbe causato il ferimento di 2 di loro.

L’esplosione sarebbe avvenuta proprio al culmine delle operazioni di spegnimento. Due vigili del fuoco sono rimasti feriti.

Le condizioni dei feriti

I due vigili del fuoco feriti non verserebbero in gravi condizioni. Uno dei due sarebbe rimasto ferito al bacino, l’altro ad un braccio. Trasferiti all’ospedale Maggiore di Bologna, avrebbero solo diverse fratture, ma nulla di preoccupante.

I 2 pompieri, al momento dell’incidente, si trovavano su una scala. Proprio mentre cercavano di domare il rogo del camion andato in fiamme nell’area di servizio, sarebbero stati sbalzati da una scala, per via dell’esplosione e del conseguente spostamento d’aria.

Nella deflagrazione, anche altri pompieri sono stati sbalzati a terra. Oltre ai due vigili, non ci sono altri feriti.

Il dramma di questa notte arriva a pochi giorni dall‘esplosione, ben più grave, avvenuta in una cascina ad Alessandria. Durante le operazioni di spegnimento nella cascina, una seconda esplosione ha ucciso tre vigili del fuoco che stavano cercando si spegnere le fiamme. A perdere la vita sono stati: Antonino Candido, Matteo Gastaldo, e Marco Triches.

Sull’esplosione di Alessandria sono ancora in corso le indagini per accertare eventuali responsabilità.