Incendi in Amazzonia, 265 specie a rischio per le minacce delle fiamme

I terribili incendi, che stanno dilaniando le foreste amazzoniche, mettono in serio pericolo più di 265 specie tra animali e piante

I drammatici incendi attivi da mesi nella foresta amazzonica stanno minacciando gli animali e la vegetazione.

Gli incendi in Amazzonia

Una situazione preoccupante quella dell’Amazzonia, la cui foresta viene ormai decimata da mesi a causa degli incendi.

265 specie, di cui 180 di animali e 85 di piante, sono minacciate ogni giorno dalle terribili fiamme che stanno dilaniando il polmone verde del pianeta, la Foresta Amazzonica.

A lanciare l’allarme che sta facendo preoccupare l’opinione pubblica è stato il WWF (World Wide Fund for Nature – Fondo Mondiale per la Natura) in occasione dell’AMAZON DAY, una festività che in Brasile celebra, da quasi 170 anni, la fondazione della provincia di Amazonas (oggi Stato).

I devastanti roghi che si sono propagati proprio nella provincia di Amazonas hanno messo in pericolo ben 265 specie naturali. La situazione è critica, e, come indicato dal WWF, nel solo mese di agosto 2019 sono andati in fiamme quasi 25 mila chilometri quadrati di foresta in Brasile: il dato allarmante è quattro volte superiore a quello del 2018.

Le specie a rischio

Nel corso degli incendi in Amazzonia, sono state avvolte dalle fiamme numerose riserve naturali e vari parchi nazionali, nei quali vivono alcune specie endemiche.

Fra di queste vi sono l’armadillo gigante o tatú gigante (Priodontes maximus); il pecari labiato (Tayassu pecari); il tinamo gigante (Tinamus major) e una specie di aquila. Vi è preoccupazione anche per l’opossum dalle spalle nere (Caluromysiops irrupta).

Oltre agli animali, anche alcune specie di piante sono a rischio estinzione. La distruzione di queste specie innesca effetti di erosione del terreno e immette in atmosfera enormi quantità di anidride carbonica.

La distruzione della foresta amazzonica avrebbe conseguenze disastrose per l’intero pianeta e anche per tutte le popolazioni indigene, che vengono sempre di più colpite dalle politiche antiambientaliste del Governo Jair Bolsonaro.