Incendi in Amazzonia, sembra l’Apocalisse. Il fumo tossico eclissa San Paolo

In Amazzonia gli incendi non riescono ad essere contenuti. I fumi tossici provocati dal disastro ambientale stanno oscurando San Paolo.

The Indipendent ha dichiarato lo stato di allerta nella zona di San Paolo, dopo il blackout avvenuto in seguito ai fumi devastanti degli incendi in Amazzonia. Naturalmente, Twitter si è scatenato, parlando di apocalisse degli eventi e di un’Amazzonia che sta morendo a causa delle fiamme.

Gli utenti preoccupati su Twitter

Le istantanee pubblicate sul network non passano inosservate anche a causa della coltre di nubi nere che, sospese nel cielo, s’aggiravano nell’area di San Paolo, spaventando a morte gli abitanti.

“Buongiorno. Forse vi interesserà sapere come si presenta l’apocalisse. Questa è San Paolo, ieri alle 3”

“Perché nessuno si interessa di cosa è successo ieri a San Paolo? Il cielo è diventato nero alle tre a causa del fumo proveniente dall’Amazzonia, che si trova a 2300 km di distanza”

Queste le parole di alcuni utenti che si sono dichiarati estremamente preoccupati dalla situazione che, dall’Amazzonia, si è diretta inesorabile verso San Paolo e non sembra migliorare.

Il fumo tossico degli incendi fino a San Paolo

Gli esperti non hanno dubbi: gli incendi sono nati su base volontaria per rendere il terreno dell‘Amazzonia atto ad altri utilizzi:

“Il fumo proviene dagli incendi degli scorsi giorni che hanno interessato lo stato di Rondonia e la Bolivia”

Si è espressa così Josélia Pegorim, meteorologa brasiliana tra le più celebri appartenenti al canale Globo. Molti, specialmente gli ambientalisti, sono contro la politica ambientale adottata da Jair Bolsonaro, il nuovo presidente, che non conserva, ma distrugge per creare sulla base dell’ antro-impronta.

Inoltre, il presidente si è lasciato andare a delle dichiarazioni importanti a Reuters:

“Mi chiamavano Capitan Motosega. Ora sono il Nero, colui che incendia l’Amazzonia”

I dati sono davvero terribili, anche se Jair Bolsonaro sembra passare oltre: stando agli studi approfonditi effettuati dall’INPE, l’istituto di ricerca spaziale nazionale brasiliana, dall’inizio dell’anno sono stati registrati circa 73,000 incendi nell’Amazzonia, un aumento pari a più dell‘80%.