Incendi a Camberra, dichiarato lo stato d’emergenza in Australia

Il fuoco non dà tregua all’Australia, ora gli incendi a Camberra mettono a rischio la capitale del Bush. Dichiarato lo stato di Emergenza.

L’Australia non ha tregua, ora abbiamo gli incendi a Camberra la capitale del Bush. Nella notte si vedono le fiamme a pochissima distanza, che lambiscono la città. L’incendio più forte è a sud della città, a soli 20 minuti d’auto nel distretto di Tuggeranong.Si moltiplicano i twitter di persone spaventate, che nella notte vedono le fiamme dei terribili incendi. E la città ha dichiarato lo stato d’emergenza avendo così maggiori poteri d’intervento.

Gli incendi australiani

I vastissimi incendi di cui abbiamo ampiamente parlato, hanno purtroppo già distrutto oltre 11 milioni di ettari di terra, portato a 33 vittime e quasi portato ad estinzione molte specie animali, uccidendo quasi un milione di esemplari di varie specie. La situazione non migliora, anzi le temperature continuano a superare i 40°C, situazione che unita ai forti venti alimenta i nuovi roghi.

Le autorità affermano che questi incendi che lambiscono Camberra, potrebbero facilmente diventare incontrollabili nei prossimi giorni. Si ritiene inoltre che questa sia la peggior minaccia che si registra da 17 anni a questa parte. Nel 2003 gli incendi a Camberra e nelle sue vicinanze, sono costati la vita a quattro persone, ferito 500 e distrutto ben 470 case.

Per prevenire vittime le autorità cittadine hanno ordinato alla popolazione delle periferie di lasciare le loro case, invitando a restare vigili la restante parte degli abitanti. Inoltre, si è chiesto di stare alla larga dagli incendi, dato che in troppi si sono avvicinati nei pressi dei righi per scattare foto ricordo.

Già giovedì scorso l’aeroporto della città è stato chiuso, dato che le fiamme ne stavano minacciando il perimetro. Lo stesso giorno dopo che le fiamme hanno minacciato di sfondare il suo perimetro. Lo stesso giorno nella regione delle Snowy Mountains nei pressi di Camberra hanno perso la vita 3 vigili del fuoco sono morti a causa di uno schianto aereo.