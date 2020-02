Incendi a Brescia, paura in Valtrompia e Valsabbia: Vigili del Fuoco a lavoro

Gli incendi a Brescia stanno terrorizzando la popolazione e i Vigili del Fuoco sono a lavoro per contenere le fiamme. Ecco gli aggiornamenti.

Terribile situazione con gli incendi a Brescia che hanno raggiunto i monti i Valsabbia a Valtrompia. Metà del bosco è già stato divorato dalle fiamme: Vigili del Fuoco a lavoro.

Che cosa sta accadendo sui monti di Brescia?

Nelle ultime 24 ore Valsabbia e Valtrompia sono state raggiunte da un violento incendio che sta devastando tutta la flora e spaventando la fauna. Il rogo è partito da Casto, Londrino e Bione e nella giornata di ieri il fronte è avanzato a causa del forte vento che sta ancora soffiando anche questa mattina.

I Vigili del Fuoco non si fermano e stanno lavorando da quasi tre giorni per arginare e spengere l’incendio che ha già mangiato una buona parte di bosco e non ha alcuna intenzione di arrendersi. Insieme ai Vigili del Fuoco anche due canadair e un elicottero che stanno usufruendo dell’acqua del Lago di Garda per cercare di velocizzare le operazioni di spegnimento del violento rogo.

Secondo gli esperti e gli inquirenti le fiamme potrebbero avere origine dolosa e sono visibili dalla pianura. Ora le fiamme stanno avanzando verso Marmenti e Lumezza.

Il Sindaco ha evidenziato in merito a questa terribile situazione:

“LE FIAMME HANNO RAGGIUNTO IL VERSANTE DELLE MONTAGNE DI LUMEZZANE”

Proseguendo sottolineando che volontari e Vigili del Fuoco stanno continuando il loro lavoro, insieme alla Protezione Civile, per domare il fuoco.

Alcune casette di montagne sono andate distrutte, per fortuna disabitate, ma per ora nessuna persona è rimasta ferita o peggio: