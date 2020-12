“In prima fila per cercare di affossarmi”. Patrizia De Blanck non fa sconti: con Barbara D’Urso finisce malissimo

Parla Patrizia De Blanck. E tuona. Si concede anima e corpo in un’intervista esclusiva per il sito SuperGuidaTv e cannoneggia contro la colonna portante di Canale 5, Barbara D’Urso.

Patrizia De Blanck, di fronte al comportamento della conduttrice napoletana, perde il self control. Riflette su un paio di situazioni decisamente inquietanti e la fa a pezzi sul web.

Lo scontro è totale e, ad oggi, sembra irrisolvibile. C’è una questione in sospeso sulla quale la nobildonna non intende affatto soprassedere.

Una volta eliminata dal televoto del Grande Fratello Vip 5, la contessa De Blanck è venuta a conoscenza di alcuni filmati trasmessi aPomeriggio Cinque e Live – Non è la D’Urso. Filmati che la riguardano in prima persona:

“Sono rimasta molto delusa. Lei che con me ha fatto sempre tanto l’amica si è messa in prima fila per cercare di affossarmi. Non mi è piaciuto il suo comportamento…”