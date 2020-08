In arrivo un ciclone anomalo che colpirà l’Europa. Finirà l’estate?

Il nord Europa sarà vittima di una nuova perturbazione mentre in Italia è tornato l’anticiclone africano. La Gran Bretagna è stata colpita da un grande ciclone proveniente dall’Oceano Atlantico.

Il Regno Unito e l’Irlanda sono stati colpiti violentemente tra mercoledì 19 e giovedì 20 agosto. Le condizioni meteo si sono rivelate veramente avverse.

La bassa pressione ha agevolato la potenza distruttiva. Ci sono stati venti di burrasca che hanno superato la considerevole velocità di 130 km/h, con violente mareggiate, forti piogge allagamenti.

Molto colpite sono le regioni meridionali ed occidentali dell’Irlanda. Da ore le piogge ed i venti forti non stanno dando tregua all’isola. Moltissimi sono gli alberi sradicati, gli allagamenti e le pesanti interruzioni dell’energia elettrica.

Sulle coste della Cornovaglia e dell’Irlanda meridionale ci sono state anche grandi mareggiate che hanno superato i 5 o 6 metri.

Si stima che nei prossimi due giorni arriveranno ulteriori danni e si pensa che saranno molto gravi. Ci saranno disagi pesanti come allagamenti e si darà l’avvio alla quantificazione delle perdite.

Ci saranno possibili criticità soprattutto con riguardo alla circolazione ferroviaria e aerea. Ci saranno danni anche nel Nord Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo e Germania settentrionale.

The centre of #StormEllen will have moved away to the north of Ireland by the morning, but western parts of Britain will continue to see strong winds

Many places will be dry with the best of the sunny spells and light winds in the east. pic.twitter.com/IV47TwNCtS

— Met Office (@metoffice) August 19, 2020