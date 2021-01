In 126 nel resort per i festeggiamenti di Capodanno: tutti multati per...

Troppo ghiotta l’occasione per non condividerla attraverso i social. Così sono stati scoperti a festeggiare in 126 nel resort lusso di Padenghe sul Garda, nel Bresciano.

Tutti i partecipanti erano rigorosamente senza mascherina.

Festa di Capodanno al resort

Sembra che a non aver letto le indicazioni dettate dai vari Dpcm di Conti siano stati in 126. I partecipanti al veglione, tenutosi nel resort di lusso di Padenghe sul Garda, nel Bresciano.

In 126, più ovviamente il titolare dello stesso, i quali in barba a tutti i divieti, che impongono, distanziamento e molto altro, hanno deciso di festeggiare in completa libertà ed allegria la fine del tanto vituperato 2020.

I video che sono stati condivisi con i meno fortunati sui social, hanno mostrato: gente che balla e si diverte e poiché non è carnevale, rigorosamente senza mascherina.

Poi brindisi e musica ad alto volume, con annessi dj e vocalist, per non far mancare nulla al veglione.

Galeotta fu la condivisione

Tempi moderni, in cui apparire è tutto, dove non basta divertirsi mentre i ligi alle regole sono a casa, magari con poco o nulla. Se non mostri quello che fai, che gusto c’é.

E come riferito dal Messaggero, a nulla è servito l’invito del proprietario in forma di bigliettini sui tavoli:

“Vista l’attuale situazione di non divulgare foto e video sui social”.

Massimo Landi, comandante della Polizia locale della Valtenesi ha spiegato:

“Tutti i 126 ospiti del resort presenti ieri saranno multati per non aver rispettato le norme anticovid dell’ultimo Dpcm”.

E la multa come ormai sapranno tutti, ammonta a ben 400 euro. Inoltre si stanno anche facendo delle valutazioni, circa eventuali verbali per il titolare del resort.

Per Ivan Favalli direttore del resort, la giustificazione per aver disatteso alle regole, l’aver organizzato un pranzo che ‘andato un po’ oltre’.

Con gli avventori che dopo qualche bicchiere di troppo, hanno esagerato. Consapevole dei problemi verso cui andrà incontro, ora non ci penserebbe due volte a rifiutare.