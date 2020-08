Pochi metri al traguardo ed all’improvviso si è scatenato l’inferno in Francia durante una gara ciclistica a causa di una violentissima grandinata. Il ciclista Tim Declercq ha diffuso le immagini della sua schiena ferita.

Un’evento improvviso ha messo a rischio l’incolumità di sportivi e spettatori durante una gara ciclistica in Francia.

Il Giro del Delfinato, questo il nome della gara su strada molto seguita, doveva tenersi dal 31 maggio al 7 giugno ma per l’emergenza Covid-19 era stata rimandata.

Le tappe della gara dovevano tenersi dal 12 al 16 agosto e così è avvenuto ma durante lo svolgimento della seconda tappa si sono vissuti momenti critici a causa di una violenta grandinata.

Ieri 13 agosto mentre i ciclisti stavano affrontando la volata finale verso il traguardo si è scatenato un temporale molto forte.

Non solo pioggia e raffiche di vento ma anche un’imponente grandinata ha investito i ciclisti.

Dal cielo si sono visti cadere chicchi di grandine di dimensioni impressionanti, alcune foto diffuse sui social ne mostrano alcuni grandi quanto noci come riporta In Meteo.

Quando la furia della grandinata si è abbattuta sulla gara mancavano solo pochi metri al traguardo, sulla salita dell’Isere sul Col de Porte.

Il fuggi fuggi generale ha permesso ad alcuni ciclisti di ripararsi all’interno di alcune auto o sotto gli ombrelli degli spettatori ma non per tutti è stato possibile.

Nel gruppo dei ciclisti alla volata finale c’erano anche il belga Tim Declercq ed il francese Maxime Chevalier: entrambi sono rimasti colpiti alla schiena in maniera importante.

Proprio Declercq ha deciso di divulgare le immagini della sua schiena martoriata dalla grandine e lo ha fatto creando alcune Stories su Instagram: le immagini sono diventate virali, scioccando tutti.

Lo sportivo ha ironizzato scrivendo nell’immagine:

Secondo quanto riporta Sky Sport la schiena di Declercq pare stia rispondendo bene alle cure e si avvia verso la guarigione.

Ecco il video della tremenda grandinata:

🌩 Crazy weather at the finish of stage 2 at the #Dauphine 🇫🇷, happy to report all our guys finished safely.#UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/0DZnPy0KRn

— @UAE-TeamEmirates (@TeamUAEAbuDhabi) August 13, 2020