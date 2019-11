Una vera e propria disgrazia a Torino, con una ragazza impiccata al cancello perché aveva dimenticato le chiavi di casa sua. Ma cosa è accaduto?

Ragazza di 18 anni morta a Torino

La tragedia di questa notte si è consumata in provicia di Torino, a Loranzè un comune a pochi chilometri da Ivrea. Secondo la prima ricostruzione la ragazza è rientrata a casa dopo aver trascorso la serata con i suoi amici: una volta davanti al cancello di casa si è resa conto di non avere le chiavi.

Forse non voleva disturbare nessuno, così ha deciso di scavalcare quel cancello a lei familiare. Ma qualcosa è andato storto perché i vestiti si sono impigliati durante la discesa che l’hanno strozzata e fatta morire.

A scoprire il corpo la sorella questa mattina, che una volta sveglia ha notato la sorella non presente in camera e poi la triste realtà davanti al cancello di casa.

Immediato l’arrivo dei Carabinieri e dei medici del 118, che non hanno potuto fare altro che determinare e confermare il decesso della giovane ragazza.

La salma è ora stata trasportata a Strambino e secondo un primo controllo non ci sarebbero ferite, tanto da evidenziare una discesa accidentale – oppure è inciampata – e poi il soffocamento dovuto dai vestiti.

I Carabinieri hanno aperto una indagine, cercando di ricostruire tutti i passi della ragazza prima del tragico evento.