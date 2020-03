Impicca la figlia di 5 anni, madre condannata all’ergastolo: “Le ha chiesto dei cereali”

Impicca la figlia di soli 5 anni e viene condannata all’ergastolo: una storia che sta facendo rabbrividire tutto il mondo.

Impicca la figlia dopo che le ha chiesto dei cereali: perchè questo terribile atto di violenza?

Madre decapita la figlia di 5 anni

Una storia che arriva da Austin in Texas e che raccontano molti media internazionali tra cui metro.co.uk e daily mail. Una vicenda assurda che ha sconvolto l’opinione pubblica.

Krystle Villanueva ha 27 anni e in un solo pomeriggio ha compiuto una strage. Secondo la ricostruzione la figlia le avrebbe chiesto dei cereali, una frase che ha fatto scattare il terribile effetto domino.

La donna ha impiccato la bambina dopo averla accoltellata, poi ha preso il coltello e si è avventata contro il suocero pugnalandolo a morte. Come evidenzia la stampa locale ha contattato i soccorsi chiedendo loro di intervenire: i militari e i medici l’hanno trovata nuda sotto la doccia come se nell’altra stanza non fosse accaduto nulla.

La piccola è morta sul colpo e i medici non hanno potuto far nulla per lei.

La condanna all’ergastolo per la donna che ha ucciso la figlia

Quando gli inquirenti l’hanno fermata e interrogata lei ha giustificato il suo folle atto. Krystle era convinta che la figlia e il suocero fossero in realtà dei cloni e che solo uccidendoli avrebbe salvato i suoi veri familiari. La donna è stata dichiarata in un primo momento mentalmente instabile: dopo le opportune verifiche gli inquirenti hanno capito che la donna ha fatto uso di sostanze stupefacenti.



L’omicida è stata condannata all’ergastolo.