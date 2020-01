Impeachment per Trump: ”Ha tradito la fiducia del popolo”, tuonano i democratici

Trump è una minaccia alla sicurezza nazionale” secondo i dem

Toni duri e accesi quelli usati dai Democratici contro il Presidente Donald Trump che, a loro avviso, deve essere messo in stato di accusa e rimosso dall’incarico nel caso di impeachment.

Il Presidente degli Stati Uniti, secondo i dem, rappresenterebbe una

“minaccia alla sicurezza nazionale”

e avrebbe dimostrato la volontà di corrompere le elezioni e ci sarebbero prove assolutamente schiaccianti nel dimostrare la colpevolezza dello stesso Trump.

Processo Impeachment Donald Trump: sale la tensione per l’attesa

In vista dell’avvio al Senato statunitense del processo per l’impeachment di Donald Trump, sale la tensione ed i legali del Presidente respingono seccamente la messa in stato di accusa.

Anche se è improbabile che il Senato, a maggioranza repubblicana, ritenga il Presidente colpevole, il processo è un’occasione importante sia per i democratici sia per lo stesso Trump, con l’avvicinarsi delle Elezioni del 2020.

Impeachment Trump: un team di legali pronti a difendere il Presidente

Intanto, il Presidente Donald Trump è “corso ai ripari” e ha scelto il team di consulenti legali, che lo difenderanno nel procedimento di impeachment che si è aperto al Senato.

Nel team di legali superstar figurano grandi nomi del calibro di Kenneth Starr, procuratore speciale già noto nella vicenda Sexgate di Bill Clinton nel 1999.

Tra i difensori legali figurano anche Alan Dershowitz, il famoso costituzionalista di Harvard e Robert Ray, successore di Starr nell’ufficio del procuratore indipendente durante l’amministrazione Clinton.

Alan Dershowitz ha spiegato che avrà il compito di affrontare le

“questioni costituzionali contro l’impeachment e la rimozione”

del Presidente Trump.

Impeachment Trump: quanto potrà durare il processo?

Al momento non si sa ancora come sarà strutturato e quanto potrà durare il processo, ma è possibile che ci siano analogie con il pregresso processo contro l’ex Presidente Bill Clinton.

Dopo l’inizio ufficiale del processo al Presidente Bill Clinton e dopo la lettura degli articoli di impeachment, trascorsero alcuni giorni per permettere alle parti di presentare le loro memori.

Sarà così anche per il Processo di impeachment di Donald Trump?