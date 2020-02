Impeachment, Donald Trump assolto dal Senato: “Una vittoria per il Paese”

“Una grande vittoria per il Paese” sono le prime parole del Presidente Trump assolto per l’accusa di Impeachment. Ecco cosa è successo

Impeachment: il Presidente Donald Trump assolto dal Senato per entrambe le accuse.

Il Presidente Donald Trump assolto dalle accuse

Una grande vittoria per il Presidente americano Donald Trump, come da decisione del Senato che lo ha assolto sia dall’accusa di ostruzione al Congresso e sia da quella di abuso di potere.

L’assoluzione è avvenuta per il primo capo di accusa con 48 voti contrari e 52 a favore, mentre per il secondo capo d’accusa con 47 voti contrari e 53 a favore.

Il commento su Twitter del Presidente è conciso ma diretto:

“Una vittoria per il Paese”

commentando il tutto come una truffa e annunciando che oggi è prevista una dichiarazione dalla Casa Bianca alle ore 12 per gli Stati Uniti e ore 18 per l’Italia.

Il leader della Maggioranza repubblicana in Senato McConnell ha evidenziato:

“Questo è stato un errore politico colossale da parte dei democratici”

Il voto diretto di Romney

Nessuno se lo sarebbe mai aspettato ma Matt Romney ha votato a favore della condanna per il Presidente. L’ex candidato sconfitto da Obama ha confermato il suo volere proprio poco prima di una conferenza stampa definendo il Presidente:

“colpevole di uno sconcertante abuso di fiducia pubblica”

Stesso discorso per Charles Schumer che ha indicato Trump come colpevole:

“non perdete la speranza, la verità e il diritto prevarranno, la giustizia al mondo esiste”

Queste le parole rivolte direttamente al popolo americano.

Intanto continua la corsa verso la Casa Bianca e non resta molto per sapere chi sarà il nuovo – o il confermato – Presidente americano.