Impeachment, Donald Trump accusato dai Dem: “Prove schiaccianti”

Impeachment: Donald Trump è stato accusato di abuso di potere ed ostruzione del Congresso.Questo è ciò che si legge in un documento di nove pagine.

Nel corso dell’Impeachment i Dem si sono scagliati contro il presidente degli Stati Uniti considerandolo come una minaccia per la democrazia.

Impeachment: le ultime indagini su Trump sono schiaccianti

Sull’Impeachment sta indagando la Camera e Donald Trump ne sarebbe coinvolto in modo schiacciante ed incontestabile. L’impeachment è rappresentato, appunto, da un documento di nove pagine che accusano Trump. I Dem contano di sottoporlo al voto della Camera in cui hanno tuttora la maggioranza. Una condotta, quella del presidente, che rappresenterebbe una minaccia per la Costituzione.

A sostenere la colpevolezza, Adam Sxchif, presidente della commissione dell’intelligence. Proprio lui ha coordinato le indagini dei Dem. Nancy Peolosi, la speaker della Camera, come si legge da TgCom24 ha affermato:

“il presidente Trump ha usato il potere del suo ruolo contro un Paese straniero per corrompere le nostre prossime elezioni. E’ una continua minaccia per la nostra democrazia e la sicurezza nazionale”.

Le accuse a Trump sono pesanti

Attualmente è in corso la risoluzione legislativa formale, nel corso della quale, il presidente è accusato di abuso di potere ma non solo. Tra le accuse spicca anche il fatto di aver congelato degli aiuti militari agli Ucraini fino a che il governo non annunciava un’indagine relativa ai democratici capitanati da Joe Biden. Un’altra accusa riguarda l’aver ostruito il Congresso. Un modo di agire, quello del presidente, che sarebbe essenzialmente non costituzionale e dannoso per il paese.