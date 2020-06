Per l’app Immuni ci sono grandi aspettative tanto che il premier Giuseppe Conte ha confermato che da lunedì sarà a disposizione in tutta Italia.

L’applicazione Immuni da lunedì sarà a disposizione di tutti gli utenti in Italia ed è stato proprio il Premier Conte ha parlarne durante il suo intervento.

Le parole di Giuseppe Conte

Il Presidente del Consiglio al termine del CDM ha fatto un resoconto su quello che succederà nel prossimo futuro in Italia. Si è soffermato anche sull’applicazione di tracciabilità che sarà operativa da questo lunedì in tutto il Paese:

“Da lunedì l’applicazione sarà operativa, potete scaricarla con serenità. non invade gli spazi privati ma offre una opportunità in più per ricevere informazioni di contatti sospetti. Siamo fieri di questa app perché garantiamo un servizio in più agli italiani e siamo tra i primi al mondo”

Ma come funziona l’applicazione?

Secondo le prime informazioni questa applicazione è stata scaricata da 2,2 milioni di utenti sino ad oggi.

Un’app adatta a tutti e altamente intuitiva, infatti dopo aver effettuato il download ci si troverà dinanzi alla schermata Home. In alto si trova l’invito ad aprirla periodicamente così da verificare lo stato e poi sotto si trova una box per le comunicazioni e da conferma del servizio attivo.

Tra le varie opzioni si trova anche una pulsante che – se cliccato – ricorda quali siano le misure di prevenzione da adottare per proteggersi dal Covid 19. Poi un’altra box che ricorda come funzioni l’applicazione stessa.

I dati vengono raccolti nel momento in cui si incontrano gli altri Smartphone grazie al Bluethoot low energy (così da non consumare batteria durante tutta la giornata). Ci sono anche altre funzioni con l’informativa sulla privacy, per modificare la provincia e anche per lasciare una recensione utile agli altri utenti.