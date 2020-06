Immuni, la App scaricata da più di 500mila persone: “I cittadini hanno capito l’utilità”

La App Immuni è stata scaricata in 24 ore da più di 500mila persone. Pisano si complimenta con i cittadini che hanno compreso l’utilità di questa applicazione.

Una applicazione quella di Immuni che in sole 24 ore ha avuto tantissimi dowload da parte degli italiani. Ecco i primi commenti.

Il successo e il funzionamento dell’applicazione

Il Ministro dell’Innovazione Paola Pisano ha fornito i dati dopo la prima fase di download dell’applicazione:

“dopo 24 ore abbiamo già avuto 500mila dowload, significa che l’applicazione è stata apprezzata nella sua semplicità. siamo tra i primi Paesi al mondo e il primo tra i grandi Paesi Ue ad usare tecnologie simili”

La Pisani ha inoltre ricordato ai microfoni del Tg1 che questa applicazione è stata sviluppata nel pieno rispetto della privacy di ogni cittadino. I dati dei web store confermano che questa applicazione abbia avuto un notevole numero di dowload: Apple non rende noto ancora il numero ma l’applicazione è al primo posto delle top app free/gratuite.

Questo significa che a partire da ieri sono stati molti gli italiani che hanno deciso di scaricare l’applicazione, nonostante il fatto che adesso non sia ancora funzionante e verrà testata dall’8 giugno dalle quattro prime Regioni designete di Puglia – Marche – Liguria e Abruzzo per poi essere attivata in tutta la Nazione.

Maggiore è il numero di dowload e maggiore sarà la parte di popolazione che verrà monitoriata, al fine di affrontare ancora meglio questa nuova fase post lockdown per la pandemia da Covid-19.

Le fonti sanitarie pugliesi hanno evidenziato che ci vorrà almeno il 10% della popolazione che effettui il download per ottenere dei risultati.