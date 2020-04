Immuni, chiarezza sulla App:”Non conserverà i dati”

Immuni sarà l’applicazione che permetterà di poter raccogliere i dati di contagio. Il ministero cerca di far chiarezza soprattutto riguardo i dati.

Per il momento, tra le cose rese note su Immuni si sa che conserverà i dati e sarà open source.

Tanti dettagli da chiarire

C’è ancora un po’ di confusione in merito all’applicazione Immuni. La app, realizzata a Milano dalla Bending Spoons e in fase di test. Su più fronti politici, però, stanno già infuriando le polemiche, in particolare, in merito alla trasparenza del processo e al trattamento dei dati personali.

Per quanto riguarda il processo di realizzazione, il Governo ci sta lavorando da molto tempo, con la collaborazione di 74 esperti scelti da Paola Pisano, ministra dell’Innovazione. Ad affiancare gli esperti un comitato tecnico. Arcuri ha comunicato la realizzazione della app, secondo i fronti politici, con ben poca trasparenza. Non sarebbero stati resi noti, infatti degli aspetti e i criteri della scelta.

Per questo motivo, è stato chiesto alla stessa Pisano di fare chiarezza sui criteri di valutazione. In ogni caso, il codice alla base della app sarà open source, come deve essere, per fare in modo che tutti possano revisionarlo o studiarlo.

Il trattamento dei dati personali

Come si legge su Repubblica, il Ministero in una nota ha affermato che i dati personali saranno:

“resi sufficientemente anonimi da impedire l’identificazione dell’interessato”.

Ciò con qualche eccezione ovvero i dati aggregati per fini di studio o ricerca. In ogni caso, all’applicazione dovrà essere negato l’accesso alla rubrica del telefono dell’utente. Inoltre, la sua istallazione deve essere volontaria. E ancora, Immuni non dovrà conservare i dati relativi al geolocalizzazione della persona.

Starà al Garante della Privacy l’analisi dell’applicazione che, comunque al momento, resta ancora in fase di sperimentazione. Frattanto, sono oltre 300 i ricercatori che hanno sollevato il pericolo di una sorveglianza di massa.