Immuni, la app pronta a fine maggio: le parole del commissario Arcuri

Il commissario Arcuri sull’applicazione per il contact tracing

Come si evince da Ansa, il commissario Arcuri ha definito una data certa per il rilascio dell’applicazione per il contact tracing entro fine maggio.

Il commissario per l’emergenza durante una sua audizione alla Commissione Trasporti e Telecomunicazioni ha evidenziato:

“a cavallo della fine del mese l’app sarà pronta per essere utilizzata. si tratta di una mia opinione…gli interlocutori che possono sciogliervi questo dilemma sono altri”

Mette poi in luce il fatto che sia necessario aumentare il numero dei tamponi, cercando di mettere le Regioni in condizioni di farlo per tempo.

Il funzionamento della App è correlato – sempre come si evince da Ansa – al tempo di attraversamento se accorciato e se sarà accompagnato dalla somministrazione:

“dell’unico agente per individuare un individuo contagiato che è il tampone”

Il commissario mette nero su bianco il fatto che questo tampone consente di dare un alert immediato allo smartphone:

“dicendo se sei stato a contatto per più di 15 minuti negli ultimi 14 giorni con un altro ‘device’ che risulta essere contagiato”

Per questo motivo l’utente viene invitato ad attivarsi immediatamente se il sistema sanitario regionale non può farlo sottoporre ad un tampone: