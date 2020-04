Immuni, la nuova app per tracciare il contagio da coronavirus: le parole del commissario Arcuri

La lotta contro il coronavirus si fa sempre più dura e ora Immuni, la nuova App, potrebbe essere un grande aiuto. Che cosa è?

Immuni è la nuova app in sperimentazione per il tracciamento del contagio da coronavirus. Ecco di cosa si tratta.

La nuova App per il tracciamento da coronavirus

Mancano ancora pochi giorni per la firma di un contratto specifico che riguarda la nuova App per il tracciamento del contagio del Covid 19. La stessa è stata progettata dalla Bending Spoons che si è avvalsa di collaborazioni importanti come il centro medico Santagostino di Luca Foresti, scelta dal Governo. Lo step finale spetta alla Task Force guidata da Vincenzo Colao per poi arrivare sino alla firma del commissario Arcuri:

“Questa applicazione sarà un pilastro importante nella gestione della fase successiva dell’emergenza”

Ci sarà una fase di sperimentazione che verrà svolta in alcune Regioni pilota per poi essere estesa in un secondo tempo. Domenico Arcuri – come si evince anche da TgCom24 – delinea lo scenario in merito a questo nuovo sistema per tracciare il contagio italiano da Covid 19, come da lavoro della Presidenza del Consiglio e il Ministro per l’Innovazione.

Le regole per l’applicazione dettate dall’Europa

Secondo quanto emerge, l’Europa avrebbe delineato alcune regole fondamentali in merito a come dovrà lavorare questa applicazione. Prima di tutto sarà doveroso l’anonimato e non ci dovrà essere la geocalizzazione. Dovrà essere una scelta volontaria e potrà essere attivato anche il bluetooth.

Arcuri ha sottolineato:

“speriamo in una massiccia adesione volontaria dei cittadini. speriamo possano sopportare e supportare il sistema di tracciamento dei contatti che servirà a capitalizzare l’esperienza ed evitare che il contagio si possa replicare”

L’anonimato dovrebbe essere garantito con l’ulitizzo di un ID – codice identificativo – anonimo e temporaneo.