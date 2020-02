Ciro Immobile è uno degli attaccanti della Lazio e della Nazionale Italiana. Molto recentemente il calciatore è finito nella temibile morsa degli odiatori seriali, i quali su Twitter gli hanno dedicato un messaggio da brivido.

Dopo il Tweet arriva la denuncia della moglie, Jessica Malena sui social. Scopriamo di più.

Poche ore fa è diventato virale il messaggio postato da un account Twitter dedicato a Ciro Immobile.

La dedica nefasta al bomber della Lazio proviene da un account, il cui nome è già un programma intitolandosi ‘Immobile morto‘, che ha osato riferirsi alla Iena morta la scorsa estate per un tumore al cervello combattuto con dignità e determinazione.

Un messaggio carico d’odio, inerente molto probabilmente all’ultima partita di Serie A registratasi. Ecco quanto si legge:

‘Inutile parlare, una partita in cui viene assegnato un rigore del genere, per me, è falsificata e bisogna rigiocarla’