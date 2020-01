Chi è Imma Battaglia, l’attivista per i diritti degli omosessuali, ex della concorrente del Grande Fratello Vip 4, Licia Nunez

Scopriamo tutti i segreti di Imma Battaglia, dalla sua formazione al suo esordio in politica, dalle sue lotte per i diritti LGBT fino alle relazioni sentimentali chiacchierate.

Chi è Imma Battaglia

Nasce a Portici, in provincia di Napoli, il 28 marzo del 1960. Si laurea in Matematica all’Università degli Studi di Napoli Federico II, dopo di che diventa membro del circolo di cultura omosessuale Mario Mieli di Roma, anche come presidente dal 1995 al 2000.

La Battaglia è tra le protagoniste del movimento LGBT italiano fin dai primi anni novanta: organizza, assieme a Vladimir Luxuria, il primo Gay pride ufficiale in Italia, che si tiene a Roma nel 1994.

Esordisce in politica nel 2009, quando accetta la proposta, avanzata dall’amico di vecchia data Nichi Vendola, di candidarsi alle elezioni europee nelle liste di Sinistra e Libertà. La Battaglia riesce a ottenere 3.586 voti, ma il partito non raggiunge la soglia di sbarramento necessaria per accedere al Parlamento europeo.

Dal 2013 al 2016 è consigliere comunale a Roma.

Nel presente Imma Battaglia è una donna impegnata nella lotta per i diritti umani, e in particolare di quelli LGBT, che si sta godendo il suo amore con la moglie Eva Grimaldi.

Moglie e curiosità

Dal 2010 è legata sentimentalmente all’attrice Eva Grimaldi, con la quale convola a nozze segretamente il 13 marzo del 2019. La coppia esce allo scoperto solo nel 2017, dopo 7 anni di relazione, quando la Grimaldi partecipa a L’Isola dei famosi.

Sappiamo che Imma Battaglia, in passato, sia stata legata anche a Licia Nunez, pseudonimo di Lucia Del Curatolo, attrice di 18 anni più giovane di lei e nuova concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip.