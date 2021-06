Un Posto al Sole, sfortunato incidente per Ilenia Lazzarin

Subito dopo aver accusato il colpo Ilenia Lazzarin si è recata in ospedale per valutare l’entità del danno.

Un piccolo incidente ma fortunatamente senza apparenti conseguenze per l’attrice di “Un posto al Sole“, Ilenia Lazzarin. A spiegare le dinamiche dell’infortunio è stata la stessa attrice attraverso alcune stories su Instagram.

Ilenia Lazzarin ha spiegato l’accaduto attraverso varie Instagram Stories

Mentre era andata a prendere suo figlio Raoul da scuola, infatti, Ilenia Lazzarin ha poggiato per sbaglio il cavalletto del suo motorino sul proprio alluce. Ovviamente il dolore è stato incommensurabile dato che ha poggiato tutto il peso della moto sul dito del piede.

“Mio figlio dorme e io sto con l’alluce rotto che pulsa, perché, per la fretta di venirlo a prendere, mi sono mi sono parcheggiata il motorino sul dito”.

Nonostante il dolore lancinante l’attrice ha commentato il tutto con la sua indistinguibile ironia. Non è mancata però, ovviamente, in primo momento, la preoccupazione. Senza pensarci un attimo, infatti, la Lazzarin si è subito recata al pronto soccorso senza provare con pomate o ghiaccio.

Nonostante il grande dolore l’alluce non presenta fratture o microfratture

Fortunatamente dalle analisi non è emersa nessuna frattura o microfrattura. La stessa attrice, quindi, ha tranquillizzato tutti i suoi fan raccontato come il dito abbia sofferto solamente di un grosso edema, il quale causa un grande dolore pulsando.

“Il dito non è fratturato, non c’è microfrattura, c”è solo un edema gigante e provo un dolore indicibile, lo sento pulsare”.

Tutto sembra essersi risolto per il meglio, quindi, per la Viola Bruni di Un Posto al Sole la quale tornerà in piena forma nel giro massimo di qualche settimana.

