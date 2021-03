Ilenia Fabbri, al killer promessi 20mila euro e un’auto. Il marito nega: “Volevo solo spaventarla”

Mentre Pierluigi Barbieri ha confessato il delitto, Claudio Nanni continua a negare quanto pattuito con il sicario.

A breve doveva tenersi l’udienza in tribunale per la causa di lavoro intentata dalla donna per le collaborazioni nell’officina dell’ex marito, mai pagate.

L’omicidio di Ilenia Fabbri

Un efferato delitto quello avvenuto il 6 febbraio scorso in una villetta di via Corbara, a Faenza, provincia di Ravenna.

A morire per un fendente alla gola, Ilenia Fabbri, 46 anni.

La donna viveva insieme alla figlia Arianna, 20 anni, che quella mattina era uscita con il padre, Claudio Nanni, per andare a Milano, dove i due avevano appuntamento per acquistare una vettura alla ragazza.

In casa era rimasta la compagna di Arianna, sua omonima, diventata inconsapevole testimone del delitto di Faenza.

Qualche minuto prima delle 6, Arianna era scesa per incontrarsi con il padre. Esattamente 4 minuti dopo era scattato l’allarme.

La compagna l’aveva chiamata raccontandole di aver sentito la madre urlare e poi più nulla.

Così Arianna aveva allertato le forze dell’ordine, ma quando i carabinieri erano arrivati nella villetta di via Corbara, Ilenia Fabbri era ormai deceduta.

L’arresto di Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri

Lo scorso 3 marzo, sono finiti in manette Claudio Nanni, ex marito di Ilenia e Pierluigi Barbieri, 53 anni, accusati di essere rispettivamente il mandante ed il killer del delitto di Faenza.

Tra i due coniugi, separati ma non ancora divorziati, era in corso una causa economica da oltre 100mila euro: a breve doveva tenersi l’udienza in tribunale.

Era stata proprio la vittima ad intentare la causa di lavoro per le collaborazioni nell’officina di Claudio Nanni, mai pagate.

Le ammissioni di Pierluigi Barbieri

Ha vuotato il sacco durante l’interrogatorio di garanzia, ammettendo le sue colpe.

Ventimila euro e un’auto: era questo, secondo la deposizione di Pierluigi Barbieri, l’accordo pattuito tra mandante e sicario per uccidere Ilenia Fabbri.

L’uomo, picchiatore su commissione, meglio conosciuto come lo Zingaro, era un amico di vecchia data di Claudio Nanni.

L’omicidio di Ilenia Fabbri era stato organizzato almeno un anno fa, prima che finisse in carcere per aver picchiato un disabile.

Claudio Nanni gli aveva fornito un duplicato delle chiavi di casa di Ilenia, per entrare indisturbato nell’appartamento di via Corbara.

Barbieri avrebbe dovuto sorprendere la vittima mentre si trovava a letto. Doveva fare un lavoro pulito.

Doveva uccidere Ilenia scaraventandola giù per le scale, mettendo in scena una rapina finita male.

Il 53enne doveva entrare in azione quando Arianna Nanna fosse uscita di casa per incontrare il padre.

Un alibi perfetto, quello costruito da Claudio Nanni, se non fosse per due elementi che lo hanno minato. Innanzitutto la reazione di Ilenia.

Le tracce di sangue ritrovate nell’appartamento testimoniano quanto la vittima avesse provato a difendersi.

Il killer aggredisce Ilenia a letto e tenta di strangolarla. La donna si difende, scappa per le scale. Barbieri si rende conto che gli resta poco tempo, così afferra un coltello da cucina e l’accoltella alla gola, poi fugge via.

Una telecamera di sorveglianza riprenderà i suoi spostamenti nei pressi di via Corbara.

#3marzo Omicidio #IleniaFabbri, #Squadramobile Ravenna e #Sco indagano 2 uomini.

Sono ex marito e un suo conoscente, ritenuti mandante ed esecutore del delitto avvenuto il #6febbraio scorso a #faenza.

Movente sarebbe da ricondurre a odio dell’uomo nei confronti dell’ex moglie pic.twitter.com/P8ZPkMg23Q — Polizia di Stato (@poliziadistato) March 3, 2021

L’interrogatorio di Claudio Nanni

Nel pomeriggio di lunedì si è tenuto l’interrogatorio di Claudio Nanni, al cospetto del giudice per le indagini preliminari.

L’uomo ha negato quanto ammesso qualche ora prima da Barbieri, rivelando che l’obiettivo era quello di spaventare Ilenia, cosicché lei la smettesse di chiedergli soldi.

Il compenso pattuito per dare una lezione alla moglie era di 2.000 euro.

A suo dire, la sola presenza di un estraneo in casa avrebbe dovuto spaventare Ilenia. Barbieri invece sostiene che gli era stato chiesto di non uscire dalla casa, senza avere prima ucciso la 46enne.

Dopodiché avrebbe dovuto simulare un furto finito in tragedia.