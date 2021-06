Una fuga dalla monotonia e dal grigiore cittadino, una fuga lontana da tutti per stare sola con la sua famiglia. Spuntano alcuni scatti social della vacanza last minute della famiglia Totti.

Ilary Blasi si è concessa una fuga romantica in Russia con il suo Francesco Totti. L’esuberante conduttrice non ha perso tempo nel condividere la gioia della sua vacanza sul suo profilo Instagram, pubblicando alcune foto che documentano il suo soggiorno a Mosca.

Ilary Blasi vola a Mosca, gli scatti inediti su Instagram

Una location stellare di cui Ilary Blasi dona un piccolissimo scorcio. Nelle sue Instagram stories la conduttrice de L’Isola dei Famosi immortala la celebre Piazza Rossa di Mosca, mentre sullo sfondo si scorge la pittoresca cattedrale di San Basilio.

Per la famiglia Totti si tratta del primo viaggio estivo dopo la fine de L’Isola dei Famosi 2021.

Ma se da una parte numerosi haters non hanno apprezzato il loro volo oltralpe, dall’altra non sono mancati i commenti da parte di fan e amici che hanno espresso il loro entusiasmo, come quello dell’ex inviato de L’Isola Massimiliano Rosolino.

L’umiltà di Ilary Blasi che prende la metro a Mosca. Queen per sempre — Federica (@federicabifulco) June 27, 2021

ecco buon per ilary blasi che è a mosca questo è il privilegio — monica bellucci enunciating “loach” funko pop (@beguiled2017) June 27, 2021