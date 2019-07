Ilary Blasi ‘Totti era fissato col se**o, adesso è invecchiato’: l’imbarazzante dichiarazione della conduttrice

Ilary Blasi in un’intervista a Chi ha raccontato dell’aspetto focoso di Francesco Totti nel corso degli anni e com’è cambiato adesso che non ha più 20 anni

Francesco Totti e Ilary Blasi formano da sempre la coppia da sogno. I due sono l’esempio vivente di come l’amore possa essere sincero anche tra due personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Totti, non è stato solo un calciatore, con la sua comincità innata è riuscito a ritagliarsi uno spazio anche nel campo delle moglie. Proprio questo ha fatto sì che i due rappresentassero per molti gli odierni Sandra e Raimondo.

Ilary Blasi ‘Totti era un toro, adesso…’ L’imbarazzante rivelazione

Anche i calciatori sono esseri umani! Il corpo invecchia per tutti e anche se i due, nonostante non siano più ragazzini, sembrano sempre bellissimi e giovanissimi, cominciano a notare alcune differenze con il passato. Ilary Blasi, alla rivista del suo collega e amico Alfonso Signorini ha rivelato:

Il giornalista la stuzzica rivelando:

“Dieci anni fa ha detto ‘Francesco è fissato con il sesso, per dortuna ci sono i ritiri’. E adesso che non gioca più e non ci sono più i ritiri?

Ilary risponde come sempre senza problemi:

‘Adesso sono passati 10 anni, è invecchiato (ride)’

Ilary, la verità sul quarto figlio e il nuovo programma

La conduttrice finalmente fa chiarezza anche sulla 4 gravidanza. Da giorni, sui siti, si legge che Ilary possa essere già incinta del 4 figlio. Ma, in realtà, lei chiarisce che si tratta solo di voci e che per adesso la famiglia si ferma al numero 3, il numero perfetto.

‘Stiamo bene così, io e Francesco abbiamo 3 figli e 3 è il numero perfetto.’

Ilary rivela poi il motivo per cui ha lasciato il Gf vip. La Blasi non voleva rischiare di annoiarsi e di andarsene di malavoglia. Lo stesso motivo che l’ha spinta ad abbandonare le Iene.

Adesso però si prepara gioiosa alla avventura di Giochi senza frontiere. Noi non vediamo l’ora di vederla raggiante come sempre nel piccolo schermo.