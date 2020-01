Ilary Blasi, l’impossibilità del 4 figlio ‘Ho esaurito gli ovuli’: la conduttrice spiazza in diretta, la confessione inaspettata

Ilary Blasi ospite a ‘Che tempo che fa’, l’ex velina di Striscia la Notizia rivela l’inaspettato retroscena sul quarto figlio in arrivo

Ilary Blasi, divenuta nota non solo per i suoi esordi a Striscia la notizia ma anche per essere la moglie e madre dei figli dell’ex capitano della Roma Francesco Totti è tra le conduttrici più amate dal pubblico italiano.

Molto seguita su instagram dove vanta circa un milione di follower, è spesso protagonista di scatti bollenti che incendiano i social.

Recentemente ospite da Fabio Fazio a ‘Che Tempo che fa’, la bella showgirl romana, nel commentare le ultime dichiarazioni del maritio ha rivelato l’inaspettato retroscena sulla presunta quarta gravidanza. Scopriamo di più.

Ilary Blasi a Che tempo Che fa: ‘Ho finito gli ovuli’

Durante la sua ultima intervista a ‘Che tempo che fa’ la showgirl Romana che ultimamente abbiamo visto alle redini del Grande Fratello Nip, è tornata a parlare delle ultime dichiarazioni rilasciate dall’ex capitano della Roma la quale ha rivelato di desiderare da sua moglie un quarto figlio.

Ilary Blasi dopo aver smentito la sua quarta gravidanza tanto chiacchierata sui social, ha chiosato:

‘Ho finito gli ovuli, li ho persi!’

poi aggiunge:

‘Francesco dice tante cose, ma poi decido io’

ha tenuto a puntualizzare la conduttrice.

Ilary Blasi lo ‘sfogo’ sulla sua ‘popolarità inesistente’

L’intervista si riflette poi su un altro piano, ovvero sulla sua popolarità che sarebbe a sua detta ‘inesistente’ rispetto a quella del marito che per anni è stato colonna portante della Magica Roma, con la quale è sposata da oltre 15 anni e dal cui amore sono nati i loro tre gioielli Chanel, Christian e Isabel.

A tal proposito si è ‘sfogata’ rivelando:

‘Ho ricevuto una chiamata poco fa: “Ahò, salutame Francesco”’

poi con ironia ha aggiunto:

‘Io ricevo telefonate così. Non vieni calcolata, sei inesistente’

ha concluso Ilary Blasi.