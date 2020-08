Ilary Blasi, la scollatura cede al supermercato: incidente imbarazzante per la moglie di Totti – VIDEO

La conduttrice tv è stata vittima di un incidente hot avvenuto al supermercato, scopriamo nel dettaglio cos’è successo alla moglie di Totti

Ilary Blasi è la bellissima conduttrice tv e moglie dell’iconico Francesco Totti.

La showgirl non passa inosservata, soprattutto quando è vittima di incidenti sexy come quello avvenuto nei giorni scorsi. Scopriamo cos’è accaduto!

La scollatura che non passa inosservata di Ilary Blasi

La celebre conduttrice de Le Iene e del Grande Fratello VIP è rientrata nei giorni scorsi nella città in cui ha sempre vissuto, Roma.

Assieme al resto della famiglia, ha trascorso una lunga e rilassante vacanza tra la Riviera romagnola e la Costa Azzurra.

Al rientro, è stato tempo per Ilary per andare a fare la spesa: la showgirl e conduttrice si è presentata al supermercato con un look non indifferente e con una scollatura ben visibile.

Proprio la scollatura in questione è stata protagonista dell’incidente sexy che ha coinvolto la Blasi durante i suoi acquisti al magazzino.

L’incidente imbarazzante, cos’è successo alla conduttrice tv

In un video postato su Instagram, la donna ha reso partecipi i fan di quei momenti segnati dal rientro nella sua Roma estiva, caldissima in questi giorni.

La donna si è mostrata nelle sue IG stories mentre indossava degli occhiali e la mascherina protettiva, una collana che si poggiava morbida sul décolleté e un abito super scollato e stretto da una cintura in vita.

I video in questione sono stati ripresi e divulgati nuovamente dalla pagina fan della conduttrice su Instagram.

Basta davvero poco che l’abitino succinto mostri il seno prominente che sporge dal reggiseno striminzito, che pare non riuscire a contenerlo.

La donna ha fatto finta di nulla e si è sforzata di sembrare disinvolta, ma i fan sui social non hanno potuto non notare i due seni in bella vista davanti alla telecamera dello smartphone.