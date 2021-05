Ilary Blasi compie 40 anni: il regalo costosissimo di Totti stupisce tutti

Un compleanno molto particolare: entrare negli anta andava celebrato bene, Ilary Blasi ha confessato il regalo sconvolgente di Totti.

La conduttrice de L’Isola dei Famosi non è riuscita a tenere la cosa per sé. Ilary Blasi ha confessato di aver avuto un regalo, da parte del marito Francesco Totti, che fa invidia a tutte le donne italiane.

La rivelazione della conduttrice è arrivata a Il Punto Z, programma molto famoso di Tommaso Zorzi in onda su Mediasetplay.

LEGGI ANCHE –> Giuseppe Giofrè oggi professionista ad Amici: ricordate com’era da allievo?

LEGGI ANCHE –> Ignazio Moser, parti intime ingombranti: l’imbarazzante inquadratura a L’Isola dei famosi

Ilasy Blasi compleanno: cosa gli ha regalato Totti?

Come i fan già sanno, il 28 aprile 2021, Ilary Blasi ha compiuto 40 anni. La conduttrice Mediaset ha voluto festeggiare in famiglia questo traguardo importantissimo: il marito Francesco Totti, i figli Cristian, Chanel e Isabel e gli amici più cari hanno organizzato per lei una bellissima festa.

In molti però si sono chiesti cosa abbai regalato l’ex capitano della Roma, Totti, a Ilary. A Il Punto Z di Tommaso Zorzi Ilary si è sbottonata rivelando qual è l’oggetto che Francesco ha ritenuto più giusto per la sua donna.

Un regalo costosissimo per i suoi primi 40anni

Ilary ha ricevuto dal giocatore della Roma un orologio stupendo. La conduttrice dell’Isola dei Famosi non ha voluto aggiungere altro a quanto rivelato. I dettagli sull’orologio restano riservati ma possiamo dire con certezza che si tratta di un orologio prezioso ed elegante, che è piaciuto moltissimo all’elegante Ilary.

Ilary a Tommaso ha confessato anche un aneddoto curioso del passato: la conduttrice, infatti, ha rifiutato anni fa la proposta di naufragare all’Isola dei Famosi. Oggi sa che è un peccato lasciarsi scappare un’esperienza simile, unica nel suo genere. Un pensierino prima di rifiutare, oggi, lo farebbe.