Ilary Blasi triste per il figlio Cristian, dolore al piede: ‘Costretto a calzatura ortopedica’

Ilary Blasi ha condiviso con i fan un momento vissuto in famiglia con il giovane Cristian Totti, costretto ad indossare una calzatura specifica per il piede sinistro

Il calcio è un bellissimo sport ma ad alcune mamme, come Ilary Blasi, fa un po’ paura. Non solo per i rischi che si corrono nel saltare, correre e calciare, ma anche e soprattutto perché c’è dietro un gioco di paragoni che potrebbe pesare negativamente sull’autostima del figlio Cristian Totti. Proprio in una passata intervista, Ilary

Ilary Blasi, la preoccupazione per Cristian

In una vecchia intervista la conduttrice di Giochi senza frontiere, che presto tornerà sul piccolo schermo, ha espresso tutta la sua preoccupazione per il fatto che il figlio avesse scelto come sport proprio il calcio. Il motivo principale è proprio il temuto confronto con un’icona come Francesco Totti. Cristian però è ancora troppo giovane per subire dei parallelismi. Tra l’altro, nelle sue prime partite, ha dimostrato già di avere la stoffa del campione: buon sangue non mente.

Ieri però, la sua adorata mamma Ilary Blasi ha mostrato a tutti cosa ha dovuto fare per rimettere a posto il piede sinistro dopo un infortunio. Poche ore fa è arrivato a casa il pacco della Podoline, la linea che produce scarpe per fini ortopedici e Cristian ha mostrato a tutti come stava al piode la sua nuova scarpa.

Ilary condivide la triste storia

Ovviamente non fa piacere vedere un ragazzino costretto a portare una calzatura ortopedica, ma sicuramente sarà solo per pochi giorni. Il tempo di rimettere a posto tutto, Cristian tornerà più carico di prima. Il calcio è uno sport che può provocare questo tipo di problemi.

Intanto, per riportare la gioia in famiglia, Ilary Blasi ha voluto portare tutta la famiglia – ormai rientrata a Roma dopo le vacanze, a prendere una ‘grattachecca’, una bella granita rinfrescante. Insomma, ancora una volta Ilary mostra la sua duplice natura, tenera e simpatica.