Cifra stellare: quanto ha pagato Ilary Blasi vacanza di lusso in un resort alle Maldive? Conto salato per la conduttrice

Ilary Blasi non ha badato a spese per la sua vacanza relax alle Maldive: la bellissima conduttrice ha speso una cifra considerevole per le festività

La bellissima Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate e seguite di sempre. La sua bellezza e la sua professionalità la rendono unica. Da un po di tempo lontano dal mondo dello spettacolo, la Blasi ha deciso di passare le vacanze invernali dall’altra parte del mondo, ovvero le Maldive.

Ilary Blasi alle Maldive

Insieme alla sua famiglia numerosa, Ilary Balsi ha ben pensato di passare le sue vacanze di Natale, in un bellissimo resort alle Maldive, dove molti vip si recano, infatti a quanto pare non è la prima. Molti dei fan che la seguono però hanno notato che il posto in cui si trova è davvero un posto molto chic, ma quanto è venuta a costare il tutto?

La curiosità dei fan è alta, ma intanto Ilary insieme a Totti e i suoi bambini, ha deciso di prendersi qualche giorno di relax e di godersi il mare e le attrazioni del posto e magari tornare con una bell’abbronzatura. La famiglia Totti infatti, soggiorna in un bellissimo resort e ogni giorno sfoggia abiti nuovi e pieni di colore. Ma a quanto pare non è l’unica ad aver scelto quel tipo di posto, pare infatti che anche Ludovica Valli, Wanda Nara e Belen Rodriguez, hanno scelto il magnifico resort alle Maldive. Ma quanto costa soggiornare li?

Ilary: quanto è costato il soggiorno alle Maldive?

La bellissima conduttrice del Grande Fratello ha deciso di prendersi finalmente una pausa dall’anno pieno di lavoro e sacrifici. La conduttrice infatti si è concessa un po di relax alle Maldive dove ha soggiornato in uno dei resort più belli e più apprezzati dai vip. Ma in molti, visto il lusso sfoggiato, si sono chiesti quanto costa un posto del genere.

Il resort infatti può ospitare due adulti e i suoi bambini, inoltre ha un solarium privato e un area salotto all’esterno. Niente male per la coppia, ma a quanto pare il prezzo non è accessibile a tutti. A quanto pare infatti una notte nella Villa Sunset costa circa 2749,52, quasi 3mila euro, un po troppo per una sola notte non credete? Eppure Ilary non bada a spese e ha deciso di concedersi il meglio per lei e la sua splendida famiglia.