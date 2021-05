Ilary Blasi, il lieto annuncio tanto atteso poche ore fa: ‘E’ un maschio’

La bellissima conduttrice de L’Isola dei famosi, Ilary Blasi, ha postato alcune stories sui social che hanno rallegrato i suoi fan.

Non vedeva l’ora di dare la lieta notizia ai fan: Ilary Blasi ha postato poche ore fa la prima foto del nuovo arrivato su Instagram.. La reazione di Totti non tarderà.

Una gioia per tutta la famiglia e soprattutto per Chanel, figlia di Ilary e di Francesco, che oggi compie gli anni.

Ilary Blasi, la famiglia si allarga: è un maschio

Finalmente Ilary Blasi ha annunciato su Instagram l’arrivo del nuovo arrivato in famiglia. Una notizia che ha lasciato i fan entusiasti. La conduttrice ha già una bella famiglia numerosa. Totti è da tempo che chiede un altro pargoletto ma forse non intendeva esattamente lui.

Si tratta, infatti, di un gattino adottato per fare compagnia a Donna Paola. Come prenderà la notizia Francesco? Sicuramente non benissimo.

Ilary mostra la prima FOTO

La conduttrice de L’Isola dei famosi ormai 40enne non smette mai di stupire i suoi fan. Da sempre la conduttrice e Francesco hanno rivelato di voler avere un altro bimbo ma trovare il tempo e la necessaria predisposizione non è facile.

Il nuovo cucciolo si chiama Alfio e ironizzando sulla sua passione per questa razza felina usa una canzone di Lauro “Ci son cascato di nuovo” . Per adesso l’ex capitano della Roma non è ancora a conoscenza di questo nuovo ingresso.

Di certo però il calciatore non potrà più fare a meno di lui. Sicuramente parte di un bel regalo per Chanel che compie proprio oggi quattordici anni.