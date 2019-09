Ilary Blasi non ha resistito. Questa volta ha parlato di Totti e del suo rapporto con l’ex campione della Roma rivelando cose particolari

Divertente intervista di Ilary Blasi a Verissimo: la conduttrice rivela a Silvia Toffanin dettagli intimi. Vediamo cosa ha dichiarato

Ilary Blasi, nuove sfide per la bella conduttrice

Il ciclone Ilary Blasi arriva nello studio di Verissimo e l’intervista con Silvia Toffanin è tutta da ridere.

Le due conduttrici, amiche fin dai tempi di Passaparola, riescono infatti quando sono insieme ad instaurare un clima sereno e familiare e la Blasi si lascia andare a confidenze molto personali sui suoi ultimi progetti in tv.

Come è stato annunciato nelle scorse settimane, la signora Totti lascia il timone del GFVip dopo 3 edizioni di successo.

Qualcuno ha ipotizzato che la causa sia la voglia di lasciarli alle spalle le polemiche per l’intervento-scontro in diretta con Fabrizio Corona.

Ilary mette a tacere le voci confermando che si è molto divertita a condurre il GFVip ma che è ora di cambiare per lei di accettare nuove sfide: ha accettato infatti la conduzione del nuovo programma di Canale 5 , Eurogames remake di “Giochi senza Frontiere”, insieme all’amico Alvin.

La gaffe rovente nello studio di Verissimo

Proprio parlando dei progetti lavorativi suoi e del marito Francesco Totti, la bellissima Ilary fa una divertente gaffe che fa scoppiare una contagiosa risata in tutto lo studio.

MA cosa è successo?

Silvia ad un certo punto le chiede delucidazioni su come sia andata la rinuncia definitiva a lavorare all’interno della Roma per l’ex Capitano Francesco Totti di cui è stata data notizia proprio questa estate.

“Ma sai che io gliela appoggio sempre!”

Ha affermato la Blasi riguardo alla suo sostegno costante al marito nelle decisioni importanti.

Ammettendo poi che tra lei e Francesco tutto va a gonfie vele tanto che lui ha rinunciato a fare l’allenatore proprio per non allontanarsi dalla famiglia.

Ilary e Francesco un amore da ridere che dura da venti anni

La coppia inossidabile Totti-Blasi è infatti una delle più amate della tv ed Ilary conferma a Silvia che il loro rapporto è bello e divertente come venti anni fa.

I due sono molto spontanei e divertenti ed anche sui social si mostrano sempre veri ed è per questo che la gente li ama.

Ilary Blasi commentando le foto che questa state li hanno ritratti in spiaggia avvinghiati in pose infuocate ha scherzato così:

“ci dicevano che eravamo sempre col muso, sempre in crisi,eh abbiamo detto ‘baciamoci appassionatamente’ ” “ci baciamo da due anni!” “ormai siamo una coppia collaudata”

I fan sui social ed in studio tifano per questa coppia, sperando di vederli presto anche in tv insieme ed intanto attendono con trepidazione il debutto della simpaticissima Ilary ad Eurogames in onda giovedì 19 settembre su Canale 5